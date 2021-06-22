Seçim döneminde 3 terör timi çökertildi

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, “Kara kuvvetlerimiz seçim döneminde 3 terör timini tespit edip yok etmeti başardı.” dedi.

Tuğgeneral Pakpur, “Seçimler döneminde düşman terör eylemleri düzenlemeyi planlıyordu, fakat kuvvetlerimizin sert bir yanıtıyla karşılaştı.” ifadesini kullandı.

İranlı komutan, “Uşnu ve Bane bölgesinde 2 terör timini ve Irak sınırından sızan başka bir terör timini de Servabad bölgesinde yerle bir ettik." diye konuştu.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.