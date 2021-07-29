Nijerya'da mahkeme, Şeyh Zakzaki ve eşinin beraatine karar verdi

Sputnik'e göre, Nijerya mahkemesi, Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi Zeenat Zakzaki'nin beraatine karar verdi.

Kaduna Eyaleti Yüksek Mahkemesinde yaklaşık 8 saat süren duruşmada, Yargıç Gideon Kurada, Zakzaki ve eşine yönelik açılan davayı, sunulan delillerin yetersizliği nedeniyle reddetti.

Şeyh Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015 tarihinde Nijerya ordusu askerlerinin Zaria şehrinde bir Hüseyhiye'ye yönelik saldırısı sırasında tutuklanarak hapsedilmişti.

Bu saldırıda Şeyh İbrahim Zakzaki'nin üç oğlu ile birlikte yüzlerce Şii Müslüman Nijerya askeri güçlerince şehit düşmüştü.