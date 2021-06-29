Hamas lideri, Lübnan Meclisi Başkanı ile görüştü

Filistin basınına göre, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, dün Beyrut'ta Lübnan Meclisi Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Bu görüşmede Filistin konuları ele alındı.

Heniyye dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile de Beyrut’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüştü.

Ülkesinin Filistin davasını destekleme ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini reddetme konusundaki kararlı duruşuna bağlı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Avn, Filistin’deki direnişin siyonist rejime karşı son savaşta kazandığı zaferini tebrik etti.

Öte yandan söz konusu görüşmenin ardından kısa bir basın toplantısı düzenleyen Hamas lideri Heniyye, zor günlerden geçen Lübnan için güven ve istikrar temenni ettiklerini belirtti.

İsmail Heniyye, Filistin davasına ve özellikle de Kudüs Kılıcı Operasyonu sırasında verdiği destek nedeniyle Lübnan Cumhurbaşkanı’na ve halkına teşekkür etti.

Elde edilen zaferin sadece Filistin halkının değil, bilakis tüm İslam ümmetinin zaferi olduğunu hatırlatan Heniyye, Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun ardından siyasi durumu ve sahadaki gelişmeleri gözden geçirdikleri ve tüm bölgesel ve uluslararası kesimlere açılma konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı.