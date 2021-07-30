İran: Yangınlarla mücadele için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

İran Savunma Bakanlığı’nın havadan yangın söndürme kontrol ve destek merkezi başkanı Muhammed Nuri Al Aka, Türkiye’nin birçok yerinde çıkan yangınlarla mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

Muhammed Nuri Al Aka, “Savunma Bakanının talimatı üzerine Türkiye’de çıkan yangınları söndürme operasyonlarını yürütmek üzere birkaç helikopter ve bir itfaiye uçağı gönderilmeye hazır. Gerekli koordinasyonlar sağlanır sağlanmaz bu insani yardıma başlanacak” ifadelerinde bulundu.

Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınların 57'sini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Yangınlarda şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirirken, 138 kişi de yaralandı.