İran'dan Türkiye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye'nin güney illerindeki ormanlarda meydana gelen ve maddi hasara ve çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan yangınlardan dolayı taziye dileklerinde bulundu.

İran’ın, komşu ve dost ülke olan Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu belirten Hatipzade, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri için başsağlığı diledi.

Hatipzade ayrıca İran’ın bu konuda Türkiye halkı ile hükümetine yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.