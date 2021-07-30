Zarif'ten Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda,Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Zarif'in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır."