  1. Siyaset
30 Tem 2021 21:42

Zarif'ten Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Zarif'ten Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif attığı bir tweette Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda,Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Zarif'in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır."

Zarif'ten Türkiye'ye başsağlığı mesajı

News Code 1896092
https://tr.mehrnews.com/news/1896092/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 10 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler