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31 Tem 2021 10:06

Türkiye'deki orman yangınlarında son durum

Türkiye'deki orman yangınlarında son durum

Türkiye’nin 21 ilinde çıkan 85 orman yangınından 11’ini söndürme çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin 85 noktasında çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. 74 noktadaki yangın kontrol altına alınırken, 11 bölgede ise yangının devam ettiği açıklandı. Yangınlarda şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirirken, 138 kişi ise yaralandı. 

Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça kara yolu trafiğe kapatıldı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 74 yangın kontrol altına alındı, 11 yangın devam ediyor.

Kaynak: Tele1

News Code 1896098
https://tr.mehrnews.com/news/1896098/

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