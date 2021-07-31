Türkiye'deki orman yangınlarında son durum

Türkiye’nin 85 noktasında çıkan yangınları söndürme çalışmaları devam ediyor. 74 noktadaki yangın kontrol altına alınırken, 11 bölgede ise yangının devam ettiği açıklandı. Yangınlarda şu ana kadar 4 kişi yaşamını yitirirken, 138 kişi ise yaralandı.

Marmaris Asparan mevkiindeki yangının şiddetlenmesi üzerine Marmaris-Datça kara yolu trafiğe kapatıldı.

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla ilgili son verileri paylaştı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 74 yangın kontrol altına alındı, 11 yangın devam ediyor.

Kaynak: Tele1