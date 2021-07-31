Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten Türkiye'ye başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda,Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlardan dolayı hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Zarif'in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin bazı bölgelerinde çıkan yangından çok etkilendim. Türkiye hükümeti ve halkının acılarını paylaşıyoruz ve yanlarında olacağız. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Hayır dua ve imkanlarımız Türkiye'deki kardeşlerimizin hizmetinde olacaktır."

İran'dan Türkiye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Türkiye'nin güney illerindeki ormanlarda meydana gelen ve maddi hasara ve çok sayıda Türk vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan yangınlardan dolayı taziye dileklerinde bulundu.

Hatipzade ayrıca İran’ın bu konuda Türkiye halkı ile hükümetine yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

İran: Yangınlarla mücadele için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

İran Savunma Bakanlığı Hava Ateş Kontrol ve Destek Merkezi Başkanı Pilot Muhammed Nuri Al Agha, Türkiye’nin birçok yerinde çıkan yangınlarla mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

Muhammed Nuri Al Agha, “Savunma Bakanının talimatı üzerine Türkiye’de çıkan yangınları söndürme operasyonlarını yürütmek üzere birkaç helikopter ve bir söndürme uçağı gönderilmeye hazır. Çeşitli organlarla gerekli koordinayonlar yapılır yapılmaz bu insani yardım operasyonu başlayacaktır.” ifadelerinde bulundu.

İran ve Suriye arasındaki anlaşma gelecek üç ay içinde uygulanacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Suriye ziyareti ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şam ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Galibaf, “Bu ziyaret sırasında hem İranlı hem de Suriyeli tüccarlar ve iş adamlarıyla detaylı görüşmemiz oldu” dedi.

Galibaf, “Bu görüşmelerde iki ülke arasında bir buçuk yıl önce imzalanan anlaşmanın önümüzdeki üç ay içinde mecliste onaylanarak uygulanması sonucuna vardık” ifadesini kullandı.

Galibaf ayrıca, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus'un İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geleceğini söyledi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 270 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 715 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 344'e vaka sayısı ise 3 milyon 851 bin 162'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 384'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 348 bin 363'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.