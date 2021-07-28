Antalya Manavgat'ta büyük orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Bölgede çok sayıda kişiye ait zeytinlik, defne ve badem bahçelerinin yanı sıra ormanlık alanda da etkili olan yangına, havadan ve karadan da müdahale ediliyor.

Yangın, bölgedeki yerleşim yerleri ve tarım alanlarının yanı sıra hayvanların barındığı noktalara da yayıldı.

Bölgeyi tamamen duman kaplarken, yangın söndürme uçağı ve helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale ediliyor.

Alevlerin boşaltılan bazı binalara ulaştığı, yaralılar olduğu belirtiliyor.

NTV'ye konuşan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit şunları söyledi: "Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki evler önemli ölçüde boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Görülmemiş bir şey. Çok üzücü. Bazı mahsur kalanlar olduğuna dair bilgiler geliyor. Ama ne olarak hastanelere intikal etmiş bir şey yok."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangının 4 ayrı noktada çıkmasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti ve güvenlik güçlerinin durumu araştırdığını da ekledi.

Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadığını da aktaran Böcek, dumandan etkilenen vatandaşların olduğunu açıkladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de bölgedeki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Sözen, ''Yangın 15 kilometrelik alana yayılmış durumda'' diyerek bilgi verdi.

Manavgat Devlet Hastanesi çevresinde de yangın nedeniyle yoğun önlem alındığı ifade edildi.

Yangına ilişkin AFAD'dan bir açıklama yapıldı. Söndürme çalışmalarının 2 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz ve 2 dozer ile yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, Yeniköy ve yakınındaki yerleşim yerlerinden, ormana yakın bölgelerdeki evlerin Jandarma tarafından tahliye edildiği kaydedildi.