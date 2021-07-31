Putin, Erdoğan ile Türkiye'nin güneyindeki yangınları görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü, liderler Türkiye'nin güneyindeki orman yangınlarıyla ilgili durumu ele aldı.

Açıklamada, “Türkiye'nin güney bölgelerinde çıkan orman yangınlarının yol açtığı acil durum ele alındı. Bu doğal afetle mücadelede iki ülke arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapıldı” ifadelerine yer verildi.

Putin’in Rusya'nın Türkiye'ye yangın söndürme konusunda kapsamlı yardımı sağlamaya devam edeceğini yinelediğine dikkat çekilen açıklamada, Erdoğan’ın ise ‘sağlanan önemli destek için samimiyetle teşekkür ettiği’ vurgulandı.

Liderler ikili Hükümetlerarası Komisyon toplantısını olumlu olarak değerlendirdi

Putin ve Erdoğan’ın ayrıca dün gerçekleşen Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) toplantı sonuçlarını olumlu olarak değerlendirdiklerinin altı çizildi:

“İkili Hükümetlerarası Komisyonun bir gün önce gerçekleştirdiği toplantının sonuçları hakkında olumlu değerlendirme yapıldı.”

Kaynak: Sputnik