  1. Toplum
3 Ağu 2021 14:48

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 378 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 19 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 91 bin 785'e vaka sayısı ise 3 milyon 979 bin 727'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 793'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 424 bin 650'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1896178
https://tr.mehrnews.com/news/1896178/

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