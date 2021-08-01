İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 366 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 32 bin 511 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 996'ya vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 519'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 539'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 385 bin 195'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.