İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 270 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 24 bin 715 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 90 bin 344'e vaka sayısı ise 3 milyon 851 bin 162'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 384'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 348 bin 363'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.