İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 411 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 37 bin 189 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 91 bin 407'ye vaka sayısı ise 3 milyon 940 bin 708'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 607'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 404 bin 533'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.