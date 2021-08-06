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6 Ağu 2021 07:27

İran’dan Siyonist Rejim’e sert yanıt: Bizi sınamayın

İran’dan Siyonist Rejim’e sert yanıt: Bizi sınamayın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Twitter üzerinden Siyonist Rejim’in İran’ı vurma tehdidine yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Siyonist Rejim’in İran’ı vurma tehdidine yanıt verdi.

Siyonist Rejim'in yine de uluslararası hukuku açık bir şekilde ihlal ettiğini ve utanmadan İran'ı askeri eylemle tehdit etiiğini belirten Hatipzade, "Bu tür kötü niyetli davranışlar, Batı'nın (rejime) körü körüne desteğinden kaynaklanmaktadır.

İran'a karşı yapılacak her türlü aptalca girişim, kararlı bir yanıtla karşılanacaktır. Bizi sınamayın." ifadelerini kullandı.

News Code 1896235
https://tr.mehrnews.com/news/1896235/

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