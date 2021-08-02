İran'dan ABD ile İngiltere'nin tanker iddiasına yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD ve İngiltere'nin 'İran'ın Umman açıklarındaki gemi saldırısında parmağı olduğu' iddiasına yanıt verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı’nın iddialarını "temelsiz" olarak nitelendiren Hatipzade, ABD Dışişleri’nin de bu duruma katılarak provokatif bir adım attığını vurguladı.

Hatipzade, ABD Dışişleri Bakanı’nın yöntemiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddiaları tekrarlayan İngiliz Bakan’ın tutumunu şiddetle kınadı.

İki ülkenin iddialarında çelişkili ifadeler yer aldığına dikkati çeken Hatipzade, “Öyle ki ilk önce hiçbir belge sunmadan İran’ı suçluyor, ardından ‘ihtimaller’den bahsediyorlar!” ifadesini kullandı.

Hatipzade, İran'ın uluslararası sularda ticari gemilerin seyrüsefer güvenliğinden yana olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“İran, deniz güvenliğinin sağlanmasında bölge ülkeleriyle her zaman işbirliği yapmaya hazırdır. Fars Körfezi ve komşu ülkelerin karasularında yabancı güçlerin varlığı ve müdahalesinin bölgenin istikrar ve güvenliğine zarar verdiğine inanıyoruz.

Ne yazık ki, İran’a ait ticaret gemilerinin Kızıldeniz'de ve uluslararası sularda terör saldırıları ve sabotaj eylemine maruz kaldğında sessizliği benimsyen ABD ile İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı asılsız suçlamalarda bulunuyor. Bu iki ülkenin asılsız iddialarını kanıtlayacak bir belgesi varsa sunması gerekiyor."

Said Hatipzade, "İran, ulusal çıkarları ve güvenliğini korumada hiçbir tereddüt göstermeyecek, olası bir maceraya anında karşılık verecektir." diye konuştu

Geçtiğimiz Perşembe günü Siyonist bir nakliye şirketine ait M/T Mercer Street adındaki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının sonucunda mürettebattan, biri İngiltere biri Romanya vatandaşı iki kişi öldü.

Tel Aviv, İngilere ve ABD saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.