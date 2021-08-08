İran'dan Hiroşima mesajı: ABD'nin işlediği büyük cinayet

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 76. yıldönümünde yaptığı açıklamada, bu olayın Amerika'nın insanlığa karşı işlediği büyük cinayetini hatırlattığını söyledi.

Washington'un gayri meşru hedeflerine ulaşmak için insanlık dışı hiçbir çabadan çekinmediğini anlatan Hatipzade, şunları kaydetti:

“Bu trajik olayın mağdurlarının anılması, dünyaya nükleer silahlardan arınmış bir dünya idealinin peşinden gidilmesi ve bunu ciddiyetle sürdürülmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu tür silahların uğursuz gölgesinin ve süregelen tehdidinin her zaman uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye attığını belirtiyor.”

İranlı Sözcü, ABD dahil nükleer ülkelerin, uluslararası anlaşmalar, özellikle de Nükleer Silahların Yayılması ve Üretilmesini Önleme Anlaşması (NPT) çerçevesinde kalıcı nükleer silahsızlanmaya açık taahhütlerini belirttiklerine atıfta bulunarak, ''Bununla birlikte, şimdiye kadar yalnızca pratik ve ciddi bir adım atılmamış olmakla kalmayıp, ABD'nin önderlik ettiği bu ülkeler silahlarını giderek daha fazla modernize etmekte ve nükleer silahlarını bir askeri güvenlik doktrinine yükseltmektedir.'' dedi.

İran'ın nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya idealini ilerletme ve gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Hatipzade, Tahran’ın uluslararası toplumla yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya hazır olduğunu aktardı.

Hiroşima-Nagazaki Atom Bombası

76 yıl önce ABD'ye air Enola Gay adlı savaş uçağı Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine dünya üzerinde adeta 'cehennemi' yaşattı.

Tarihin seyrini değiştiren bu saldırı on binlerce insanın ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Hiroşima'nın yüzde 70’ini yok eden 13 bin ton TNT (tri-nitro-toluen) eşdeğeri kuvvetindeki nükleer bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece sıcaklık oluşturdu.

Bomba 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti ve ilk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğru ise 140 bin insanın ölümüne yol açtı.