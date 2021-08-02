İranlı Büyükelçi Romanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Bükreş Büyükelçisi bugün Romanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Nedeni, Umman açıklarında Siyonist Rejim'e ait bir petrol tankerine geçen hafta saldırı düzenlenmesi.

Romanya Dışişleri, saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü Siyonist bir nakliye şirketine ait M/T Mercer Street adındaki petrol tankerine saldırı düzenlendi. Saldırının sonucunda mürettebattan, biri İngiltere biri Romanya vatandaşı iki kişi öldü.

Tel Aviv, İngilere ve ABD saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, saldırıda İran'ın parmağı olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Hatipzade, "Siyonist Rejim İran'a karşı bu tür suçlamaları ilk kez yapmıyor. Bu rejim gittiği her yere şiddeti ve güvensizliği de beraberinde götürmüştür. Bu tür iddialar ve suçlamaları kınıyoruz." dedi.