Çekya'da iki tren kazası; Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çekya kırsalındaki bir köy yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Bu sabah yerel saatle 08.00 sularında Almanya sınırına yakın Milavce civarında meydana gelen tren kazası sonrasında, olay yerine kurtarma helikopterleri ve ambulanslar sevk edildi.

Başbakan Yardımcısı Karel Havlicek, trenlerden birinin dur sinyali verdiğini ve diğer trenle çarpıştığını belirterek, durumu "ciddi" olarak nitelendirdi.

Havlicek Twitter'da, kazaya karışan trenlerden birinin Ex 351 hızlı treni olduğunu duyurdu. Çek Demiryolları web sitesine göre bu tren Münih'ten Prag'a gidiyordu.

Ulusal polis gücü, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün sabah 8'den kısa bir süre sonra Domazlice ilçesine bağlı Milavce köyünde iki tren rayda çarpıştı." ifadesini kullandı.

Yerel medya yaralı sayısının en az 50 olduğunu bildirdi.

Kaynak: Milliyet