ABD'de tren kazası: 3 ölü, 50 yaralı

ABD'nin Montana eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az üç kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Chicago-Seattle seferini yapan trende 141 yolcu ile 16 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Joplin bölgesi yakınlarında meydana gelen kaza sırasında ülkenin en büyük demiryolu şirketlerinden Amtrak'a ait olan 10 vagonlu trenin yedi vagonu raydan çıkarken, bazı vagonlar devrildi. Sıkışan tüm yolcuların kurtarıldığı, yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor.

Kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik İdaresi soruşturma başlattı.

Kaynak: Gazete Duvar