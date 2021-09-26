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26 Eyl 2021 13:19

ABD'de tren kazası: 3 ölü, 50 yaralı

ABD'de tren kazası: 3 ölü, 50 yaralı

ABD'nin Montana eyaletinde 10 vagonlu bir trenin yedi vagonu raydan çıktı. Üç kişinin öldüğü, en az 50 kişinin yaralandığı kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Montana eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az üç kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı. Chicago-Seattle seferini yapan trende 141 yolcu ile 16 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Joplin bölgesi yakınlarında meydana gelen kaza sırasında ülkenin en büyük demiryolu şirketlerinden Amtrak'a ait olan 10 vagonlu trenin yedi vagonu raydan çıkarken, bazı vagonlar devrildi. Sıkışan tüm yolcuların kurtarıldığı, yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor. 

Kazanın sebebi ise henüz bilinmiyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik İdaresi soruşturma başlattı. 

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1897489
https://tr.mehrnews.com/news/1897489/

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