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2 Ağu 2021 15:42

Ermenistan'da Cumhurbaşkanı, Paşinyan'ı resmen Başbakan olarak atadı

Ermenistan'da Cumhurbaşkanı, Paşinyan'ı resmen Başbakan olarak atadı

Ermenistan'da 20 Haziran'da yapılan genel seçimleri kazanan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından tekrar başbakan olarak atandı.

Ermenistan'da 20 Haziran'da yapılan genel seçimleri kazanan Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından tekrar başbakan olarak atandı. 

Ermenistan basını, Sarkisyan'ın Paşinyan'ın görevdeki 2.dönemini başlatan kararnameyi imzaladığını bildirdi. 

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nda ulslararası kamuoyuna göre zaten Azerbaycan'ın sınırlarında bulunan toprakları kaybetmesinin ardından ülkede erken seçim kararı alınmıştı. 

Seçimlerde Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi en yakın rakibine ciddi bir fark atarak oyların yaklaşık yüzde 54'ü ile tekrar iktidar olmuştu.

Kaynak: T24

News Code 1896161
https://tr.mehrnews.com/news/1896161/

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