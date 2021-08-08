Yeni Cumhurbaşkanı Reisi yerli korona aşısı yaptırdı

İran medyasına göre yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün yerli yapım COVIRAN Bereket aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Aşı olduktan sonra açıklamada bulunan Reisi, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Kaçınılmaz bir gereklilik olan ulusal aşılama programı konusu yeni hükümet için bir önceliktir." dedi.

Covid-19 aşısı üreten şirketlere seslenen Reisi, “Aşı üretiminin hızlandırılması için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Reisi, "Mümkün olduğu kadar yerli aşı kullanacağız ve ne kadar eksiklik varsa o kadar aşının ithal edilmesi lazımdır." şeklinde konuştu.

İran, ilk yerli aşısı COVIRAN Bereket'i 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.