  1. Spor
14 Ağu 2021 13:16

Arsenal, sezona mağlubiyetle başladı

Arsenal, sezona mağlubiyetle başladı

İngiltere Premier Lig'in 2021-22 sezonu açılış maçında Arsenal, deplasmanda Brentford'a 2-0 yenildi.

İngiltere Premier Lig'in 2021-22 sezonu açılış maçında Arsenal, deplasmanda Brentford'a 2-0 yenildi.

74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, 22. dakikada Sergi Canos ve 73. dakikada Christian Norgaard'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brentford'da forma giyen ve yedek kulübesinde görev bekleyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, bu maçta şans bulamadı.

Arsenal'in yıldızları Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette, rahatsızlıkları nedeniyle Brentford maçının kadrosunda yer almadı.

Kaynak: T24

News Code 1896434
https://tr.mehrnews.com/news/1896434/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 1 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler