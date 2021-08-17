  1. Spor
17 Ağu 2021 11:45

Barcelona gerçekten batıyor!

Barcelona gerçekten batıyor!

Messi'yi elinde tutamayan Barcelona'nın 'batmak üzere' olduğu söylentileri doğru çıktı. Katalan devinin borcu tam 1 milyar 350 milyon euro.

Katalan devi günden güne eriyor. Messi'nin elden çıkmasına rağmen ekonomik seviyede pek bir değişiklik yaşanmadı. Kulübün borcu tam 1 milyar 350 milyon euro. Gelirler de bir hayli düşmüş durumda. Eskisi gibi oyuncu satışları yapılmıyor. Takımın futbolcu başına maaş ortalaması da 9 milyon euro seviyelerinde.

"Çok endişe verici durumdayız"

Barcelona Başkanı Laporta tabloyal ilgili vehameti, "Yapılan mali denetim sonrası bugün itibariyle Barcelona'nın borcu 1 milyar 350 milyon eurodur. La Liga'ya 481 milyon euro zarar açıkladık. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyede" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Milligazete

News Code 1896518
https://tr.mehrnews.com/news/1896518/

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