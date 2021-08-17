Barcelona gerçekten batıyor!

Katalan devi günden güne eriyor. Messi'nin elden çıkmasına rağmen ekonomik seviyede pek bir değişiklik yaşanmadı. Kulübün borcu tam 1 milyar 350 milyon euro. Gelirler de bir hayli düşmüş durumda. Eskisi gibi oyuncu satışları yapılmıyor. Takımın futbolcu başına maaş ortalaması da 9 milyon euro seviyelerinde.

"Çok endişe verici durumdayız"

Barcelona Başkanı Laporta tabloyal ilgili vehameti, "Yapılan mali denetim sonrası bugün itibariyle Barcelona'nın borcu 1 milyar 350 milyon eurodur. La Liga'ya 481 milyon euro zarar açıkladık. Kulübün ekonomik durumu çok endişe verici bir seviyede" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Milligazete