Yeni kabine listesi belli oldu

İran'da 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyyid İbrahim Reisi, yeni kabine üyelerinin isimlerini güvenoyu için meclis başkanlığına sundu.

Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi şöyle:

İçişleri Bakanı: Ahmed Vahidi

Dışişleri Bakanı: Hüseyin Emir Abdullahiyan

İstihbarat Bakanı: Seyyid İsmail Hatib

Enerji Bakanı: Ali Ekber Mehrabiyan

Ekonomi ve Maliye Bakanı: İhsan Handuzi

Eğitim Bakanı: Hüseyin Bağgoli

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: İsa Zarepur

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı: İzzetullah Zargami

Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Hüccet Abdulmeleki

Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Muhammed Ali Zolfi Gol

Savunma Bakanı: Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani

Tarım Bakanı: Seyyid Cevad Sadatinejad

Sağlık Bakanı: Behram Eynullahi

İslami İrşad ve Kültür Bakanı: Muhammed Mehdi İsmaili

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Seyyid Rıza Fatemi Emin

Petrol Bakanı: Cevad Oci

Adalet Bakanı: Emir Hüseyin Rahimi

Yol ve Şehircilik Bakanı: Rüstem Kasımi

Spor ve Gençlik Bakanı: Hamid Rıza Seccadi

İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, geçtiğimiz Perşembe günü İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.