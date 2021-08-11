Yeni kabine listesi belli oldu

İran'da 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyyid İbrahim Reisi, yeni kabine üyelerinin isimlerini güvenoyu için meclis başkanlığına sundu.
Yeni kabinede bakanlar ve isim listesi şöyle:
İçişleri Bakanı: Ahmed Vahidi
Dışişleri Bakanı: Hüseyin Emir Abdullahiyan
İstihbarat Bakanı: Seyyid İsmail Hatib
Enerji Bakanı: Ali Ekber Mehrabiyan
Ekonomi ve Maliye Bakanı: İhsan Handuzi
Eğitim Bakanı: Hüseyin Bağgoli
İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı: İsa Zarepur
Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı: İzzetullah Zargami
Kooperatifler, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanı: Hüccet Abdulmeleki
Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı: Muhammed Ali Zolfi Gol
Savunma Bakanı: Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani
Tarım Bakanı: Seyyid Cevad Sadatinejad
Sağlık Bakanı: Behram Eynullahi
İslami İrşad ve Kültür Bakanı: Muhammed Mehdi İsmaili
Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı: Seyyid Rıza Fatemi Emin
Petrol Bakanı: Cevad Oci
Adalet Bakanı: Emir Hüseyin Rahimi
Yol ve Şehircilik Bakanı: Rüstem Kasımi
Spor ve Gençlik Bakanı: Hamid Rıza Seccadi
İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, geçtiğimiz Perşembe günü İslami Şura Meclisi'nde yemin ederek resmen görevine başlamıştı.
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