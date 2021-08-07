Hasan Nasrullah, Lübnan'ın güneyindeki gelişmeleri değerlendirdi

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Lübnan direniş cephesinin İsrail’e karşı 33 günlük savaşta ulaştığı zaferin 15'inci yıldönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu.

2006 Temmuz Savaşı

Nasrullah, 2006 yılında Hizbullah Hareketi ile Siyonist İsrail arasında çıkan savaşa değinerek, "Temmuz Savaşı'nda elde edilen zaferin yıldönümünde, herkesin en önemli sorumluluğu bu savaşın kazanımlarını korumaktır. Bu kazanımlar ve denklemler, müzakere masasında değil, büyük fedakarlıklarla elde edildi." dedi.

Hasan Nasrullah, "Bu kazanımlar son yıllarda korundu ve Filistinlilerin Kudüs'ün Kılıcı Savaşı'nda rejime karşı kahramanca savaşmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Temmuz Savaşı'nın en önemli başarısı, direnişin tarihi ve stratejik bir kazanımı olarak caydırıcı bir dengenin kurulmasıydı." ifadesini kullandı.

2006'dan sonra Siyonist düşmanın asıl endişesinin direnişin sahip olduğu silahlar ve bu yönde kaydettiği ilerlemeler olduğunu söyleyen Nasrullah, Siyonist Rejim'in direniş güçleriyle karşı karşıya gelmekten korktuğu için son 15 yılda Lübnan'na yönelik hava saldırısı gerçekleştirmediğini kaydetti.

"Direnişin füze gücü arttı"

Hasan Nasrullah, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeleri değerlendirerek, "Direnişin füze gücü arttı, geçtiğimiz günlerdeki olaylar son 15 yılda yaşanmadığı için çok önemli bir gelişmeydi." açıklamasında bulundu.

Nasrullah sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın güneyine yapılan hava saldırılarına acilen uygun bir şekilde tepki verilmesi gerekiyordu, son Siyonist saldırganlığa karşı tepkimiz ölçülü bir yanıttı.

Askeri bölge olduğu ve tarımcılık yapılmadığı için Şeba Çiftliklerindeki açık araziyi seçtik, bilinçli olarak gündüz müdahale ettik ve insanlar korkmasın diye kardeşlerimizi tehlikeye attık. Sorumluluğunu üstlenecek cesarete sahibiz.

Bir yazılı açıklama ile misilleme operasyonunun sorumluluğunu resmen üstlendik, dünkü operasyondan amacımız angajman kurallarını uygulamaktı, herhangi bir ihlale uygun şekilde cevap veririz. Hava saldırıları yapılırsa, yanıt veririz, savaş peşinde değiliz. Savaşa da gitmiyoruz, ancak buna hazırız ve kazanacağız."