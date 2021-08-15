Efsane futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada Müller'in sabaha karşı hayatıı kaybettiği ifade edildi. Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer ve CEO'su Oliver Kahn, efsane futbolcunun kaybı sonrası şu sözleri kullandılar

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer: "Bugün, Bayern Münih ve tüm taraftarları için kara bir gün. Gerd Müller gelmiş geçmiş en büyük forvetti. Ayrıca iyi bir insandı. Eşi Uschi ve ailesiyle birlikte derin bir üzüntü içerisindeyiz. Gerd Müller olmasaydı, Bayern Münih bugün hepimizin sevdiği bir kulüp olmazdı"

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn: "Bu haber hepimizi derinden etkiledi. Bayern tarihinin en büyük efsanelerinden biriydi. Başarıları sonsuza kadar tüm Alman futbolunun parçası olacak"

2015 yılında Gerd Müller'in alzheimer hastası olduğu açıklanmıştı. Bayern Münih, o dönem yaptığı açıklamada alzheimer tanısı koyulan efsane futbolcunun bakım evinde olduğu ifade edilmişti.

GERD MÜLLER KİMDİR?

Bombacı' lakaplı Gerd Müller, Bayern Münih forması altında 4 kez lig şampiyonluğu, 4 kez de Almanya kupasına uzanırken, 7 kez gol kralı oldu. 427 lig maçında 365 gol atan Müller, 1971/72 sezonunda 40 gol atarak, Alman liginde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olma rekorunu geçen sezona kadar korumuştu. Robert LEwandowski, 41 golle efsane ismin rekorunu kırmayı başardı. 1972'de Avrupa ve 1974 yılında dünya şampiyonu olan kadroda yer alan Gerd Müller'in, milli takım kadrosunda 62 maçta 68 golü bulunuyor.

Kaynak: Global Haber