Çin: İran ile dostluk ve işbirliğini derinleştirmeye hazırız

CRI Türkçe'ye göre, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıldönümü vesilesiyle birbirlerine tebrik mesajı gönderdi.

Şi mesajında, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde ilerlediğini kaydetti.

İki ülke arasında 2016’da kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasıyla iki taraf arasındaki karşılıklı siyasi güvenin pekiştirildiğini ve her alanı kapsayan karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin ilerletildiğini hatırlatan Şi, COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasının ardından iki ülkenin yardımlaşarak salgınla mücadeledeki işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

Şi mesajını şöyle sürdürü:

“İkili ilişkilere büyük önem veriyorum. Şahsınızla birlikte, diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü vesilesiyle ülkelerimiz arasındaki geleneksel dostluğu sağlamlaştırmaya, her alanı kapsayan işbirliğini derinleştirip geliştirmeye, ikili stratejik ortaklık ilişkilerini zenginleştirmeye ve iki ülke ile halklarına yarar sağlamaya hazırım.”

İbrahim Reisi ise mesajında, iki ülke arasında binlerce yıldır süren dostane temaslardan elde edilen birikimlerin ikili stratejik ortaklık ilişkilerinin sürekli geliştirilmesine zemin hazırladığını dile getirdi.

İran’ın ikili ilişkileri geliştirme kararlılığının sarsılamayacağını vurgulayan Reisi, Çin’le stratejik işbirliğinin seviyesini yükseltmeye, çok yönlü somut işbirliğini genişletmek için temasları yoğunlaştırmaya ve ikili ilişkileri derinleştirmeye devam edeceklerini belirtti.