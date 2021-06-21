Çin'den İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi’ye tebrik

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanlığı’na seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı gönderdi.

Şi mesajında, “Çin ve İran, birbirinin kapsamlı stratejik ortağı ve bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıldönümü kutlanacak. İran’la ilişkilere büyük önem veriyorum ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraber, iki ülke arasındaki stratejik iletişimi güçlendirmek, karşılıklı siyasi güveni artırmak, bütün alanlarda karşılıklı yarara dayalı işbirliğini genişleterek derinleştirmek ve iki ülke ile halklarına fayda sağlamak için çaba harcamaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

İbrahim Reisi, 18 Haziran’da düzenlenen seçimlerde oyların yüzde 62’sini alarak, İran’ın 8. cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: CRI Türkçe