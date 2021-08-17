Reisi ve Kazımi'den telefon görüşmesi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Güçlü, bağımsız, birleşik, güvenli ve müreffeh bir Irak sadece bizim hayalimiz değil, aynı zamanda iki ülke arasında ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi sürecinin ana gündeminde yer almaktadır." dedi.

Kazımi’ye Bağdat zirvesine daveti için teşekkür eden Reisi, ziveye katılım fırsatını kaçırmayacaklarını belirterek, “Irak'taki durumu istikrara kavuşturan ve ülkenin bölgedeki rolünü artıran herhangi bir girişimi veya eylemi destekleriz.” dedi.

Irak’ın inisiyatifi ile gerçekleştirilecek Bağdat zirvenin başarıyla sonuçlanacağına inandıklarını anlatan Reisi, şunları kaydetti:

"Bölge ülkeleri güvenlik, istikrar ve kalıcı barışın sağlanması için birbirleriyle bir yol haritası tasarlayıp uygulayabilir.

Yabancı güçlerin bölgeye müdahalesi, ne güvenlik ve istikrarın sağlanmasına ne de gelişme ve ilerlemenin gerçekleşmesine uygun bir zemin hazırlar.

Bölgedeki ülkeler arasında bir iletişim ve etkileşim ortamı olması gerektiğine inanıyoruz, çünkü bölgenin kaderine sadece bölge ülkelerinin karar verebileceğini vurguluyoruz."

Cumhurbaşkanı Reisi, Yemen’deki duruma ilişkin, “Herkesin Yemen'deki savaşın bir an önce son bulması için çalışması lazım ve Yemen halkının kendi kaderini belirleme hakkına saygı gösterilmelidir." diye konuştu.

'Tahran, Bağdat'ın gerçek bir ortağıdır'

Kazımi ile telefon görüşmesinde Reisi'yi göreve başlaması vesilesiyle tebrik ederek, "Tahran, Bağdat'ın gerçek bir ortağıdır ve zor durumlarda her zaman Irak hükümetinin ve halkının yanında olmuştur." dedi.