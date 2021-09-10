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10 Eyl 2021 12:08

Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme

Biden ile Çin lideri Şi arasında 7 ay sonra ilk görüşme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden telefon görüşmesi yaparak, ikili ilişkileri ve her iki tarafı ilgilendiren sorunları ele aldı.

Sputnik'e göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 7 ay sonra ilk kez yeniden iletişim kurdu.

Joe Biden ve Şi Cinping yaklaşık 90 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken, iki lider ülkeleri arasındaki ilişkilerin bozulmasının önüne geçilmesi hakkında konuştu.

Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler son yılların en kötü seviyesine gerilerken Biden, Ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Çin lideri ile yalnızca iki defa görüştü.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada iki liderin 'kapsamlı ve stratejik bir görüşme' gerçekleştirdiği ifade edilirken, konuşmada 'çıkarların, değerlerin, bakış açılarının kesiştiği ve ayrıldığı konuların' ele alındığı ifade edildi.

Üst düzey bir ABD’li yetkili görüşmede ekonomik konulara, iklim değişikliğine ve corona virüsü salgınına yoğunlaşıldığını söyledi.

News Code 1897100
https://tr.mehrnews.com/news/1897100/

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