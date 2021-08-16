  1. Türkiye
16 Ağu 2021 10:44

Afganistan'ın ele alınacağı kabine toplantısı ertelendi

Afganistan'ın ele alınacağı kabine toplantısı ertelendi

Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın saha çalışmalarında yer alması nedeniyle ertelendi.

Türk medyasına göre, Beştepe'de bugün gerçekleştirilmesi beklenen kabine toplantısı, birçok bakanın saha çalışmalarında yer alması nedeniyle ertelendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 15:30'da Bakanlar Kurulu'nu toplaması bekleniyordu.

Toplantının öncelikli gündem maddesini yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı oluşturuyordu.

Ancak kabinede görevli birçok bakanın afet bölgelerindeki saha çalışmalarında yer alması nedeniyle, toplantının bugün gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

News Code 1896487
https://tr.mehrnews.com/news/1896487/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler