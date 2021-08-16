  1. Ekonomi
16 Ağu 2021 12:31

THY, Afganistan seferlerini iptal etti

THY, Afganistan seferlerini iptal etti

Afganistan'da Taliban'ın Kabil'i de ele geçirmesinin ve ülkeye hakim olduğunu ilan etmesinin ardından Türk Hava Yolları Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

AA'nın haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti.

Öte yandan, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların tahliyesi için gönderilen THY'ye ait uçağın, 324 yolcuyla saat 14.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor.

Taliban Kabil'i ele geçirdi

Taliban, Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Dün başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahalleleri almaya başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Bu gelişmelerden sonra Cumhurbaşkanı Eşref Gani akşam saatlerine doğru ülkeyi terk etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Taliban, Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan açıklamada bulunarak başkent ve ülkeye hakim olduğunu ilan etti.

News Code 1896495
https://tr.mehrnews.com/news/1896495/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler