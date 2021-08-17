Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Afganistan'da istikrar için elimizden geleni yapacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Afganistan gündemiyle Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Reisi, “ABD'nin askeri hezimet sonucu Afganistan'dan çekilmesi durumu bu ülkede yaşamı, güvenliği ve kalıcı barışı yeniden tesis etmek için bir fırsat haline dönüştürülmelidir.” dedi.

Güvenlik, istikrar ve refah’ın Afgan halkının hakkı olduğunu belirten Reisi, “İran olarak mevcut durumda Afganistan’ın en temel gereksinimi olan istikrarın sağlanması konuusnda elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla komşu ve kardeş ülke olarak tüm Afgan grupları ulusal bir anlaşmaya davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın masum Afgan halkının iradesinin egemenliğinin her zaman istikrar sağlayıcı olduğuna inandığını belirterek, "İran olarak bu ülkedeki gelişmeleri yakından izleyerek Afganistan ile komşuluk ilkelerine bağlıyız.” şeklinde konuştu.

İran ile Çin arasında kritik Afganistan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran'da Çin'in Afganistan Özel Temcilsi Yue Xiaoyong ile bir araya geldi.

İran medyasına göre, bu görüşmede taraflar Afganistan'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cevad Zarif dün Tiwtter üzerinden Afganistan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, savaş ve şiddetin Afganistan'daki sorunların çözüm yolu olmadığını söylemişti.

İran'ın doğu sınırlarında tam bir güvenlik hakim

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza İlhami, Afganistan sınırlarındaki son güvenlik durumunu açıkladı.

Tuğgeneral İlhami yaptığı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımıza ordu hava savunmasının gece gündüz ülkenin hava sahasının güvenliğini korumaya odaklandığı konusunda güvence veriyor ve ordu hava savunmasının tüm kapasitesinin kullanıldığını ilan ediyoruz ” dedi.

Afganistan gibi doğu komşu ülkelerde son zamanlarda yaşanan huzursuzluğa atıfta bulunan Tuğgeneral İlhami, “Vatandaşlarımıza ülke sınırlarının güvenliği konusundaki endişelerini doğru bulmuyorum. Çünkü İran Silahlı Kuvvetleri özellikle ordunun hava savunma güçleri ülke sınırlarını kilometrelerce öteye kadar sürekli gözetlemektedir" ifadelerinde bulundu.

Afganistan halkını destekliyoruz

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “Ocak 2019’da Kabil’e yaptığım ziyaret sırasında Afganistan Cumhurbaşkanı ile zorlu bir görüşme yaptım” dedi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bu ülkenin Savunma Bakanı'nın bugünkü üzücü sözleri, Afganistan'ın ABD tarafından 20 yıllık işgalinin etkilerinin ve Washington'un hükümet üzerindeki etkisinin derinliğinin göstergesidir. Son 40 yılda olduğu gibi Afganistan halkını ve iradesini destekliyoruz.”

İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 757 bin 157'ye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 655 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 41 bin 194 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 98 bin 483'e vaka sayısı ise 4 milyon 467 bin 15'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 379'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 757 bin 157'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.