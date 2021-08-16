Afganistan'da istikrar için elimizden geleni yapacağız

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Afganistan gündemiyle Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

Reisi, “ABD'nin askeri hezimet sonucu Afganistan'dan çekilmesi konusu bu ülkede yaşamı, güvenliği ve kalıcı barışı yeniden tesis etmek için bir fırsat haline dönüştürülmelidir.” dedi.

Güvenlik, istikrar ve refah’ın Afgan halkının hakkı olduğunu belirten Reisi, “İran olarak mevcut durumda Afganistan’ın en temel gereksinimi olan istikrarın sağlanması konuusnda elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla komşu ve kardeş ülke olarak tüm Afgan grupları ulusal bir anlaşmaya davet ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran’ın masum Afgan halkının iradesinin egemenliğinin her zaman istikrar sağlayıcı olduğuna inandığını belirterek, "İran olarak bu ülkedeki gelişmeleri yakından izleyerek Afganistan ile komşuluk ilkelerine bağlıyız.” şeklinde konuştu.

Afganistan'da NATO kuvvetlerinin 20 yıllık görevin ardından ülkeden ayrılması, büyük bir kaosu da beraberinde getirdi. Taliban, dün Afganistan'da yönetimi ele geçirdi.