İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 757 bin 157'ye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 655 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 41 bin 194 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 98 bin 483'e vaka sayısı ise 4 milyon 467 bin 15'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 379'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 757 bin 157'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.