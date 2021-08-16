İran ile Çin arasında kritik Afganistan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün Tahran'da Çin'in Afganistan Özel Temcilsi Yue Xiaoyong ile bir araya geldi.

İran medyasına göre, bu görüşmede taraflar Afganistan'daki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cevad Zarif dün Tiwtter üzerinden Afganistan'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, savaş ve şiddetin Afganistan'daki sorunların çözüm yolu olmadığını söylemişti.

İran makamları her zaman bu ülkedeki krizi çözmek için Afgan grupları arasında diyaloga ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Afganistan'da NATO kuvvetlerinin 20 yıllık görevin ardından ülkeden ayrılması, büyük bir kaosu da beraberinde getirdi. Taliban, dün Afganistan'da yönetimi ele geçirdi.