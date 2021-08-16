İran'ın doğu sınırlarında tam bir güvenlik hakim

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza İlhami, Afganistan sınırlarındaki son güvenlik durumunu açıkladı.

Tuğgeneral İlhami yaptığı açıklamada, “Tüm vatandaşlarımıza ordu hava savunmasının gece gündüz ülkenin hava sahasının güvenliğini korumaya odaklandığı konusunda güvence veriyor ve ordu hava savunmasının tüm kapasitesinin kullanıldığını ilan ediyoruz ” dedi.

Afganistan gibi doğu komşu ülkelerde son zamanlarda yaşanan huzursuzluğa atıfta bulunan Tuğgeneral İlhami, “Vatandaşlarımıza ülke sınırlarının güvenliği konusundaki endişelerini doğru bulmuyorum. Çünkü İran Silahlı Kuvvetleri özellikle ordunun hava savunma güçleri ülke sınırlarını kilometrelerce öteye kadar sürekli gözetlemektedir" ifadelerinde bulundu.