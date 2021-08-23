Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını olumlu karşılıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

"Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

Afganistan'daki son gelişmelere dikkat çeken Hatipzade, "İran, Afganistan'daki son gelişmeleri yakından takip etmekte ve tüm taraflarla sürekli temas halindedir. Tüm tarafları şiddeti azaltmaya ve tüm grupları barış ve istikrar sağlamanın yanı sıra kapsayıcı bir yönetim kurmaya davet ediyoruz" dedi.

Afganistan krizinin barışçıl bir çözümü olmadığını belirten Hatipzade, "Tüm gruplar güçten kaçınarak mevcut krizi müzakere yoluyla çözmelidir" ifadesini kullandı.

Hatipzade, "İran, Afganistan halkının yanında olacak ve gücün barışçıl bir şekilde kapsayıcı bir hükümete devredilmesini memnuniyetle karşılıyor" dedi.

"Pakistan Dışişleri Bakanı Tahran’a gelecek"

Hatipzade, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureyşi’nin ikili ilişkileri ve Afganistan meselesini görüşmek üzere Perşembe günü Tahran’a geleceğini duyurdu.

"İran’dan Lübnan’a akaryakıt gönderilmesi"

Hatipzade, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’ın İran’dan Lübnan'a akaryakıt gönderilmesine ilişkin açıklamasıyla ilgili bir soruya, “Enerji gibi meşru alandaki sıradan ticaret, egemen bir karardır ve kendi kararlarımıza ve dostlarımızın ihtiyaçlarına göre petrol satıyoruz. Kesinlikle perde arkasında tasarlanan zorluklarla karşı karşıya olan Lübnan halkının acılarını görmezden gelemeyiz” yanıtını verdi.

Said Hatipzade, “Yıllardır yaptırımlar altında olan bir ülke olarak, bazı ülkelerin yaptırımlara alışkın olduğunu biliyoruz. Lübnan hükümeti isterse, Lübnanlı Şii işadamlarının satın aldığı yakıta ek olarak bu ülkeye akaryakıt satmaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

"Viyana nükleer anlaşma görüşmeleri"

Hatipzade, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov’un Viyana görüşmelerinin yakında yeniden başlayacağı ifadesi hakkında şöyle dedi:

“Daha önce İran yürütme erkinde yapılan değişikliklerle bazı galişmeler olabileceğini belirtmiştik. Elbette tutumumuz değişmemiştir. Tüm ABD yaptırımlarının etkin bir şekilde kaldırılması ve diğer tarafların nükleer anlaşmaya bağlı kalması Viyana'daki herhangi bir anlaşmanın temel ilkeleridir”

"Japonya Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyareti"

Hatipzade, Japonya Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyaretinin ABD dahil olmak üzere İran ile bazı ülkeler arasında arabuluculuk yönünde olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu ziyaret Sayın Zarif’in daveti üzerine yapılmıştır ve uzun zaman önce planlanmıştır. Arabuluculuk meselesi gündemde değildir ve bu ziyarette de böyle bir şey olmadı. Japoya Dışişleri Bakanı’nın Tahran ziyareti, İran ve Japonya arasındaki ikili ilişkiler çerçevesinde yapıldı.”