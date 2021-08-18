Tahran'dan UAEA'nın yeni İran raporuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) yeni İran raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Hatipzade, "İran'ın attığı son adımı Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT), Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve nükleer koruma yükümlülükleri çerçevesinde ve Ajansın denetimi altında yapılmıştır." dedi.

Tahran'ın 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal eden ABD ile taahhütlerini yerine getiremeyen 3 Avrupa ülkesine yanıt olarak nükleer taahhütlerini azaltma kararı aldığını defaatle dile getirdiğini söyleyen Hatipzade sözlerine şöyle devam etti:

"Nükleer anlaşmanın ABD ve diğer imzacı ülkeler tarafından kayıtsız şartsız uygulanmadıkça İran İslam Cumhuriyeti'nin barışçıl nükleer programını yalnızca hükümetin ihtiyaçları ile kararları temelinde ve nükleer koruma yükümlülükleri çerçevesinde sürdüreceği açıktır."

Hatipzade, İran’ın nükleer programının barışçıl ve sivil amaçlı olduğunu yineleyerek, “Diğer taraflar nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönerlerse ve Washington İran halkına karşı tek taraflı ve yasadışı yaptırımlarını tam ve etkili bir şekilde kaldırırsa, İran misilleme olarak attığı nükleer adımlardan geri dönebilir." diye konuştu.

Tahran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralan Joe Biden'ın anlaşmaya dönmeye hazır olduğu belirtilmişti.

Anlaşmayı canlandırmak amacıyla nisan ve haziran ayları arasında Avusturya'nın başkentinde İran ile anlaşmanın diğer tarafı olan İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya arasında altı tur nükleer müzakere yapıldı. Son tur, 20 Haziran'da sona erdi ve başka bir tarih belirlenmedi.