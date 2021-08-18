İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 583 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 174 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 99 bin 691'e vaka sayısı ise 4 milyon 556 bin 417'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 490'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 814 bin 127'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.