ABD Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, Kabil Havaalanı'nın nasıl işletileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığı söylerken, iç hat uçuşlarının başladığına vurgu yaparak, havaalanının kısa sürede uluslararası uçuşlara hazır olacağını kaydetti.

Blinken ise, Afganistan'da yaklaşık 100 Amerikan vatandaşı kaldığını söyledi.

Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonra da gerektiği takdirde tahliye uçuşlarına izin vereceğini taahhüt ettiğini belirten Blinken, Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ile işbirliği yaptıklarını aktardı.

Blinken, "Taliban söz vermişti. Afganistan'ı terk etmek isteyenlere izin vermeli. Kabil Havalimanı'nın yeniden açılması için Türkiye ile işbirliği yapıyoruz" dedi.

kaynak: Haber7