Petrol satışı için yeni yöntemlere başvuracağız

Cevad Oci, Önerilen petrol bakanı, Petrol Bakanlığı'ndaki yolsuzluğu ortadan kaldıracağımı vurgulayarak, "Petrol sektörü, düşmanın uyguladığı yaptırımları karşısındaki tedbirsizlik nedeniyle çeşitli sektörlerde zorluklarla karşı karşıya kaldı." dedi.

Oci sözlerine şöyle devam etti:

"İlk önceliğim, mümkün olduğu kadar büyük miktarda petrol ve gaz kondensatı satmak olacak. Petrol ambargosu sonrası dönemde petrol ve gaz kondensatı satışları düştü; Dolayısıyla kaybedilen pazarları yeniden canlandırmak için ciddi tedbirlerin alınması gerekir."

Oci, "Ülkenin sahip olduğu büyük kapasite, özel sektör, devrimci gençler ve meclisin desteği ile petrol sektöründeki sorunların üstesinden gelinebilir." ifadesini kullandı.

Petrol satışında yeni yöntemlere başvuracaklarını kaydeden Oci, "Petrol Bakanı yaptırımlara karşı aktif bir tutum sergilemeli. Petrol karşılığı mal ve sermaye yatırımı gibi yönetemlerin yanı sıra özel sektörün ve tüm yürütme organlarının kapasitesini kullanacağım. Petrol için yeni pazarlar bulacağız. Bunu uygulamak 1400 Yılı Bütçe Yasası'nda bir değişiklik gerektiriyor." diye konuştu.