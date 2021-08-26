Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi'nin önerdiği 18 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin İran İslami Şura Meclisi'ne önerdiği bakan adaylarının güven oylaması sona erdi. Son raporlar eğitim bakanlığına aday gösterilen Hüseyin Bağgoli'nin milletvekillerinin gerekli güvenoyunu alamadığını, ancak diğer bakanlıklara aday gösterilen 18 ismin meclisten yeteri sayıda oy aldıkları belirtildi.

İran: Terör mağdurlarının yanındayız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Terör Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü vesilesiyle yazılı bir açıklama yayınladı.

Terör mağdurlarının yanında durmanın terörle mücadele kadar önemli olduğu kaydedilen açıklamada, "Kuruluşundan bu yana çeşitli siyasi ve ekonomik terörizmin hedefi olan İran İslam Cumhuriyeti, bugün de değerli tecrübeleriyle terör mağdurlarının yanında yer almaktadır. Bu deneyimler ülkenin en iyi insanlarını kaybetme pahasına elde edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İran'dan Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlara eleştiri

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu toplantısında konuşan İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı Zehra İrşadi, “Bazı ülkeler tarafından Suriye'ye yasadışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulanması, bu ülkedeki insani durumun tehlikeye girmesinin ana nedenlerinden biridir. BM Güvenlik Konseyi en azından hızlı geri dönüş projeleri gibi alanlarda bu tür yaptırımların kaldırılmasını istemiştir” dedi.

İrşadi, BMGK'nin 2585 sayılı kararında Suriye halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için tüm üye ülkeleri pratik adımlar atmaya çağırdığını hatırlattı.

İrşadi, “Suriye krizi barışçıl bir şekilde özellikle devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, iç ve dış işlerine müdahale etmeme ve uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi başta olmak üzere uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak çözülmelidir” ifadelerinde bulundu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı İrşadi, Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için yabancı güçlerin koşulsuz şartsız bu ülkenin topraklarını terk etmesine vurgu yaptı.

İran'da Ekonomik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı belli oldu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi yayınladığı hükümle Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai’yi Ekonomik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yüksek Ekonomik Koordinasyon Konseyi Sekreteri ve Hükümetin Ekonomik Kurumu Sekreteri olarak atadı.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 665 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 983 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 104 bin 22'ye vaka sayısı ise 4 milyon 796 bin 377'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 755'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 20 bin 844'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.