Kabil’de patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil’de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında patlama meydana geldi.

Patlamanın bir füzenin eve düşmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Yerel basında yer alan bilgilere göre; bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Öte yandan çok sayıda Taliban aracının bölgeye ilerlediği öğrenildi. Saldırıda bir eve roketin isabet ettiği, yaralıların olduğu bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı dışındaki bölgede geçen hafta peş peşe saldırılar meydana gelmişti. Saldırılarda ölenlerin sayısının 180 çıkmış, en az 150 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin 13’ünün ABD askeri olduğu kaydedilmişti