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15 Mar 2021 15:30

İran'ın kurduğu yeni "füze kenti" tanıtıldı

İran'ın kurduğu yeni "füze kenti" tanıtıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin kurduğu yeni "füze kenti"nin tanıtım töreni üst düzey askeri komutanların katılımıyla gerçekleşti.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, deniz kuvvetlerinin kurduğu yeni "füze kenti"nin tanıtım törenine katıldı.

Bu törende Tümgeneral Hüseyin Selami’ye Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alirıza Tangsiri eşlik etti.

Bugün tanıtılan füze kentinde, çok sayıda savunma sistemi ve çeşitli menzile sahip seyir ve balistik füzeler yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Devrim Muhafızları Orudsu, İran'ın Fars Körfezi hattı boyunca inşa ettiği yeraltı füze kentlerinin "düşmanların kabusu" olacağını açıklamıştı.

News Code 1893155

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