Devrim Muhafızları'nın yeni ürünleri tanıtıldı

İran Devrim Muhafızları'nın kendi kendine yeterlilik stratejik sergisi ve bomba imha ekipmanının tanıtım töreni bugün Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami'nin katılımıyla düzenlendi.

Törende Devrim Muhafızları'nın bomba imha alanında yerli imkanlarla ürettiği bazı yeni ürünleri sergilendi.

Çeşitli yeteneklere sahip robotlar, kontrol ve imha aracı, dedektör, bomba ve tuzak imha edici bu sergide tanıtılan ürünlerdir.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami bu törende yaptığı konuşmada, "Düşmanların yarattığı sorunların ve onların tehlikeli ve sinsice planlarının üstesinden gelebileceğimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi kanıtladık" dedi.