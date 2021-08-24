İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 709 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 40 bin 623 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 103 bin 357'ye vaka sayısı ise 4 milyon 756 bin 394'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 727'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 993 bin 211'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.