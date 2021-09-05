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5 Eyl 2021 16:23

Gine'de askeri darbe girişimi

Gine'de askeri darbe girişimi

Gine'nin başkenti Konakri'deki cumhurbaşkanlığı sarayının çevresinde şiddetli çatışmaların yaşandığı, askerlerin yolları kapattığı kaydedildi. Yaşananların bir darbe girişimi olduğu belirtiliyor.

İngiliz haber ajansı Reuters ve Fransız haber ajansı AFP'nin son dakika geçtiğini habere göre; Gine'nin başkenti Konakri'nin merkezinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Yerel kaynakların geçtiği görüntülerde ise, askerlerin caddeleri kapattığı görülüyor.
Askeri bir kaynak, bazıları ağır silahlı birçok askerin cumhurbaşkanlığı sarayı ve idari binaların bulunduğu Kaloum mahallesine yerleştirildiğini söyledi.

Bir hükümet yetkilisi de Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'nin durumun iyi olduğunu belirtti ancak daha fazla bilgi vermedi.
Yaşananların bir darbe girişimi olduğu belirtiliyor.

Resmi makamlardan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber7

News Code 1897008
https://tr.mehrnews.com/news/1897008/

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