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20 Eyl 2021 16:46

İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

İran'ın kutsal Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza (a.s) Türrbesi'ndeki Darülmerheme Revakı, muhteşem İslami mimarisiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

İran'ın kutsal Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türrbesi'ndeki Darülmerheme Revakı'nda kullanılan İslam mimarisinin parlak renkleri, zengin desenleri ve muhteşem simetrisiyle görenleri büyülüyor.

İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

900 metrekare kapalı alana sahip olan Darülmerheme Revakı yırmı sene önce ibadet amacıyla yapılmıştı. 

İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

Duvarları ayna çalışmaları, ustuka sanatı ve boyama süsleriyle kapalı olan Darülmerheme Revakı tam bir İslam mimarisini ortaya koymaktadır. 

İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

 Darülmerheme Revakı, halihazırda koronavirüs salgını nedeniyle kapalıdır.

İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

News Code 1897329
https://tr.mehrnews.com/news/1897329/

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