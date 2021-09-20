İran İslam mimarisinin tecellisi: Darülmerheme Revakı

İran'ın kutsal Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türrbesi'ndeki Darülmerheme Revakı'nda kullanılan İslam mimarisinin parlak renkleri, zengin desenleri ve muhteşem simetrisiyle görenleri büyülüyor.

900 metrekare kapalı alana sahip olan Darülmerheme Revakı yırmı sene önce ibadet amacıyla yapılmıştı.

Duvarları ayna çalışmaları, ustuka sanatı ve boyama süsleriyle kapalı olan Darülmerheme Revakı tam bir İslam mimarisini ortaya koymaktadır.

Darülmerheme Revakı, halihazırda koronavirüs salgını nedeniyle kapalıdır.